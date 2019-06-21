Aracında 1000 ecstasy bulunan sanık: Kullanmak için aldım

ANTALYA'da, aracında 1000 ecstasy hap ele geçirilen Ümit Ali Atılgan, tutuklu yargılandığı davanın ilk duruşmasında hakim karşısına çıkarıldı. Atılgan, savunmasında, "Hapın yaklaşık 1000 tanesini, 3 bin TL'ye kullanmak için aldım. Para kendime aittir" dedi.

Olay, 27 Aralık 2018 tarihinde meydana geldi. Ümit Ali Atılgan, iddiaya göre, Gulki Kurt'un isteği üzerine 07 ADY 991 plakalı araçla İstanbul'a gitti. Atılgan'a kızının hesabından 9 bin TL gönderen Gulki Kurt, kafein maddesi almasını istedi. Ümit Ali Atılgan, kafeini kargo şirketiyle alıcısı da kendisi olmak üzere İstanbul'dan Antalya'ya gönderdi. Otomobille yola çıkan Atılgan, Döşemealtı ilçe girişinde polis ekiplerince durduruldu. Araçta yapılan kontrolde, yaklaşık 1000 ecstasy hap ele geçirildi. Kargo şirketiyle şüphelinin adresine gönderilen çuvalda ise 25 kilo beyaz toz madde tespit edildi. Atılgan'ın polisteki ifadesi üzerine Gulki Kurt'un evinde yapılan aramada, paketler halinde 50 kilogram kahverengi toz madde ve hassas terazi ele geçirildi. Gözaltına alınan Ümit Ali Atılgan ve Gulki Kurt, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

'KULLANMAK İÇİN ALDIM'

Antalya 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanmalarına başlanan tutuklu sanıklar, savunmalarında, üzerlerine atılı suçlamaları kabul etmedi. Sanık Ümit Ali Atılgan, savunmasında, uyuşturucu madde kullandığını belirterek, "Bağımlıyım. İstanbul'a çocuklarımı görmeye gitmiştim. Arabam arızalandığı için de birkaç gün kaldım. Gulki Kurt'u önceden tanırım. Kendisi kafein maddesi getirmemi istedi ve para gönderdi. Ben de İstanbul'dan bir kimyacıdan kafein maddesi aldım. Kargoya kendi adıma verdim, dönüşte alacaktım. Uyuşturucu maddelerden eroin maddesi kullanıyorum. Bu maddeyi temin edemeyince hap aldım. Hapın yaklaşık 1000 tanesini 3 bin TL'ye kullanmak için aldım. Para kendime aittir. Gulki Kurt, kafein maddesi için bana 9 bin TL gönderdi. Hapların Gulki Kurt ile bir ilgisi yok" diye konuştu. Atılgan, beraatini istedi.

'9 BİN TL BORCUM VARDI'

Sanık Gulki Kurt ise ağrı kesici ve kafein maddelerini renklendirerek, sattığını söyledi. Ümit Ali Atılgan'ın kendisine önceden 50 kilo ağrı kesici, 50 kilo kafein maddesi getirdiğini kaydeden Kurt, "Ben bunu Zeytinköy'de satıyorum. Zeytinköy'dekiler bunu uyuşturucu kullananlara satıyor. Ben de 25 kilo parasetamol kalmıştı. Atılgan'dan İstanbul'a gittiğinde kafein getirmesini istedim. Daha önceki alışverişimizden kendisine 9 bin TL borcum kalmıştı. 13 bin 500 TL ödeme yapmıştım" dedi.

Uyuşturucu haplardan haberi olmadığını öne süren Kurt, "Bu olayın kardeşlerim M.K. ve C.K.'nin bana yapmış olduğu komplo olduğunu düşünüyorum. İhbar onlardan gelmişti" diye konuştu. Kurt da beraatini istedi.

Ümit Ali Atılgan'ın avukatı ise müvekkilinin üzerinde ele geçirilen uyuşturucu hapların kullanıcı sınırında olduğunu söyledi. Gulki Kurt'un avukatı ise müvekkilinin tutuklu kaldığı süre ve delillerin toplanması dikkate alınarak, tahliye talebinde bulundu.

Duruşma, eksiklerin giderilmesi için ertelendi.

DHA