Aracını doludan korumak isteyen adamın streç film yöntemi görenleri şaşırttı!

Meteoroloji'nin günlerdir uyarısını yaptığı dolu ve sağanak yağmur için bir sürücünün bulduğu sıra dışı yöntem görenleri hayrete düşürdü. Aracının tamamını streç ile sarmalayarak yağmur ve doluya karşı önlem alan sürücü bu yöntemiyle izleyenleri şaşkına çevirdi.