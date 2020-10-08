Aracını doludan korumak isteyen adamın streç film yöntemi görenleri şaşırttı!
Meteoroloji'nin günlerdir uyarısını yaptığı dolu ve sağanak yağmur için bir sürücünün bulduğu sıra dışı yöntem görenleri hayrete düşürdü. Aracının tamamını streç ile sarmalayarak yağmur ve doluya karşı önlem alan sürücü bu yöntemiyle izleyenleri şaşkına çevirdi.
İstanbul'da günlerdir beklenen sağanak ve dolu yağışından önce araçlarını korumak isteyen vatandaşlar evlerinde bulunan halı, battaniye, branda ve dışarıdan aldıkları inşaat malzemeleri ile korumaya çalıştı. Bu duruma başka bir yöntem bulan bir sürücü ise aracını streç film ile sararak kaplaması görenleri şaşırttı. O anlar ise kameralara anbean kaydedildi.
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08 Ekim 2020 Perşembe 15:46
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