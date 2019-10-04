Aracını tamir etmek için aşağıya inen sürücüye tır çarptı

Konya'da arızalanan otomobilini tamir etmek için aşağıya inen sürücü, aynı istikametten gelen tırın çarpması sonucu ağır yaralandı.

Kaza, saat 20.00 sıralarında Konya-Aksaray karayolunun 50. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Konya'dan Aksaray istikametine seyir halinde olan Hasan Y. idaresindeki 42 BAK 61 plakalı otomobil arıza yapması sonucu stop etti. Sürücü Hasan Y., aracını tamir etmek için aşağıya indiği anda aynı yönde seyir halinde olan C.Y. yönetimindeki 51 KF 032 plakalı tır çarptı. Çarpmanın etkisiyle Hasan Y. yola savruldu. Çevredeki diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Tırın çarpması sonucu ağır yaralanan Hasan Y., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Burada tedavi altına alınan otomobil sürücüsünün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken, tır sürücüsü jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA