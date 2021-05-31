Araçtan çıkanlar şoke etti! 230 tüp arı ve kobra yılanı zehri ele geçirildi

Artvin'in Kemalpaşa ilçesindeki Sarp Sınır Kapısı’nda bir araçta yapılan aramada, ekipler gördükleri karşısında şoke oldu.

PİYASA DEĞERİ 3 MİLYON

Sarp Sınır Kapısı'nda Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, B.B. isimli şahsın üzerinde ve idaresindeki araçta arama yaptı. Artvin'in Kemalpaşa ilçesindeki Sarp Sınır Kapısı’nda bir araçta yapılan aramada,110 adet tüp kobra yılanı zehri ve 120 adet tüp arı zehri ele geçirildi. Yapılan açıklamada ele geçirilen zehirlerin piyasa değerinin 3 milyon 350 bin 640 lira olduğu ifade edildi.

Soruşturma başlatılırken, B.B hakkında Hopa Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunuldu.

KOBRA ZEHİRİ NEDİR?

Ölümcül olan kobra zehrinin büyük bir bölümü protein ve polipeptitlerden oluşmaktadır. Kobra zehiri, yılanın gözlerinin arkasında yer alan tükürük bezlerinde üretilir. Yılan, avını ısırdığında 8-10 mm civarında olan dişleri ile ısırdığı yara kısmından zehirini içeriye enjekte eder.

Kral kobra zehri, nörotoksiktir ve saldırdığı kişinin doğrudan merkezi sinir sistemine etki eder. Hızlıca şiddetli bir acı başlar ve zehir bulanık görüş, vertigo, uyku hali ve felç gibi durumlara yol açar. Zehrin etki ettiği ilerleyen dakikalarda kardiyovasküler çöküş meydana gelir ve saldırıya uğrayan kişi komaya girer. Son aşamada ise solunum yetmezliği ile birlikte ölüm meydana gelir.

KOBRA ZEHİRİ NE İŞE YARAR?

İnsan yaşamının kısa sürede sonlanmasına neden olabilecek kadar güçlü bir silah olan kobra zehri, bir çok alanda kullanılmaktadır. Ölümcül etkisine rağmen sağlık ve diğer alanlarda da kullanılmaktadır. Günümüzde ise kimyasal silahların ayrıştırılması, kanser tedavisi, doping ve kozmetik sektöründe kullanılmaktadır.