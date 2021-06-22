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  3. Araçlar hurda oldu, yol savaş alanına döndü! Zincirleme trafik kazası: 3 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

Araçlar hurda oldu, yol savaş alanına döndü! Zincirleme trafik kazası: 3 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

Balıkesir'de meydana gelen ve 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında, araçlar hurdaya dönerken 3 kişi yaralandı, 3 kişi de hayatını kaybetti. Yaşamını yitirenler arasında BASKİ Abone İşleri Dairesi Başkanı Mustafa Karakuzu'nun da bulunduğu öğrenildi.

Araçlar hurda oldu, yol savaş alanına döndü! Zincirleme trafik kazası: 3 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

Balıkesir'de meydana gelen zincirleme trafik kazasında yol savaş alanına döndü. 4 aracın karıştığı kazada kullanılamaz hale gelen araçlar 3 kişiye mezar oldu. Hayatını kaybedenler arasında  BASKİ Abone İşleri Dairesi Başkanı Mustafa Karakuzu da bulunuyor.

TIR KARŞI YÖNDEN GELEN 3 ARAÇLA ÇARPIŞTI

Altıeylül ilçesi Çukurhüseyin Mahallesi Savaştepe yolu 15. kilometrede seyreden Recep B. idaresindeki 10 YB 346 plakalı tır, karşı yönden gelen, 10 T 5404 plakalı taksi, 45 V 6396 plakalı kamyonet ve 10 AAK 43 plakalı otomobille çarpıştı. Feci kazada 3 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi de yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine jandarma, itfaiye kaza kırım ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Araçlar hurda oldu, yol savaş alanına döndü! Zincirleme trafik kazası: 3 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

ARAÇLARDA SIKIŞTILAR

Olay yerine gelen sağlık ekipleri araçlarda sıkışan Mustafa Karakuzu, Ali Erden ve Mesut Cüce'nin yaşamını yitirdiği belirlendi. Öte yandan yaralanan tır sürücüsü Recep B, Mustafa Keskin ve kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan tır sürücüsü Keskin'in hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

KAYNAK: Anadolu Ajansı

Araçlar hurda oldu, yol savaş alanına döndü! Zincirleme trafik kazası: 3 kişi öldü, 3 kişi yaralandıAraçlar hurda oldu, yol savaş alanına döndü! Zincirleme trafik kazası: 3 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

Araçlar hurda oldu, yol savaş alanına döndü! Zincirleme trafik kazası: 3 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

Araçlar hurda oldu, yol savaş alanına döndü! Zincirleme trafik kazası: 3 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

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