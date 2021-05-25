Araçlar hurdaya döndü! Kars'ta iki otomobil ve bir kamyonetin karıştığı kazada sürücüler yaralandı Kars'ta iki otomobil ve bir kamyonetin karıştığı trafik kazasında yaralanan sürücüler hastaneye kaldırıldı.

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Kars'ta iki otomobil ve bir kamyonetin karıştığı trafik kazası meydana geldi. Alınan bilgiye göre plakası öğrenilemeyen Hasan M. hakimiyetindeki otomobil, Faikbey Caddesi girişinde, Arpaçay istikametine gitmekte olan Tarkan K. idaresindeki 36 EE 912 plakalı kamyonete yandan çarptı, ardından Savaş T. yönetimindeki 34 GP 4327 plakalı otomobil de duramayarak kamyonete çarptı. Kazada sürücüler yaralanırken olay yerine 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri yolda güvenlik önlemdi aldı. Harakani Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. KAYNAK: Anadolu Ajansı kazakars