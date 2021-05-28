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  3. Araçlar hurdaya döndü! Ordu'da otomobil ile kamyonet çarpıştı: 4 yaralı

Araçlar hurdaya döndü! Ordu'da otomobil ile kamyonet çarpıştı: 4 yaralı

Ordu'da yaşanan trafik kazasında bir otomobil ile kamyonet çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobil kullanılamaz hale gelirken 4 kişi de yaralandı.

Araçlar hurdaya döndü! Ordu'da otomobil ile kamyonet çarpıştı: 4 yaralı

Ordu'nun Ünye ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı. Alınan bilgiye göre, Uğur Gümüş yönetimindeki 55 EZ 240 plakalı otomobil, Ünye Devlet Sahil Yolu Yüzüncüyıl mevkisinde, karşı yönden gelen Regaib Aşçı idaresindeki 52 LM 660 plakalı kamyonet ile çarpıştı.

TRAFİK KONTROLLÜ OLARAK SAĞLANDI

Kazada otomobil sürücüsü Gümüş ile Kazım Emir Güney, kamyonette bulunan sürücünün babası Mehmet ve Oğuzhan Aşçı yaralandı. Olay yerinden aracıyla geçen Ünye Devlet Hastanesi Müdür Yardımcısı Hasan Kisbet, yaralılara ilk müdahaleyi yaptı. Yaralılar, ambulanslarla ilçedeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazanın ardından trafik, yaklaşık bir saat kontrollü olarak tek şeritten sağlandı.

KAYNAK: Anadolu Ajansı

Araçlar hurdaya döndü! Ordu'da otomobil ile kamyonet çarpıştı: 4 yaralı

Araçlar hurdaya döndü! Ordu'da otomobil ile kamyonet çarpıştı: 4 yaralı

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