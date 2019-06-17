Araçlar kafa kafaya çarpıştı:8 yaralı

Zonguldak'ta iki araç kafa kafaya çarpıştı. Kazada 8 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre Zonguldak'ın Çaycuma ilçesi Çömlekçi köyü mevkinde Filyos istikametinden Çaycuma istikametine seyir halinde olan Mustafa Buruşlu idaresindeki 67 AR 991 plakalı araç ile Saltukova istikametinden Filyos istikametine doğru hareket halinde olan Hayri Kaya idaresindeki 67 AJ 617 plakalı otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. Olayı görenler 112 Acil servisi ve Jandarmayı arayarak yardım istedi. Mustafa Buruşlu ile otomobilde bulunan Yüksel Ballı ve karşı tarafta ki araçta bulunan Hayri Kaya ile araçta bulunan Leyla Kaya, Merve Kaya, Tuğçem Kaya, Süheyla Köse, Ayla Köse isimli şahıslar olay yerine gelen ambulanslar ile Çaycuma Devlet Hastanesine sevk edildi. Yaralıların hayati tehlikeleri bulunmadığı öğrenilirken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA