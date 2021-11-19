Araçları kağıt gibi katlanarak ikiye bölündü! Şanlıurfa'da katliam gibi kaza: 2 kişi hayatını kaybetti!

Yürekleri sızlatan kaza, Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde meydana geldi. Birecik - Şanlıurfa karayolunun 5’inci kilometresinde seyir etmekte olan Suphi G. idaresindeki 63 ZU 482 plakalı araç, Abdullah Cengiz yönetimindeki 34 BJS 643 plakalı otomobile çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle her iki araçta kağıt gibi katlanarak şarampole devrildi. İkiye bölünen araçlardan geriye ise yaralı ve cansız bedenler kaldı.

ARABALAR HURDAYA DÖNDÜ

Arabaların hurdaya dönüştüğü korkunç kazada, Abdullah Cengiz olay yerinde hayatını kaybederken Suphi G., Tekin G., Şahin G. ve Mehmet Cengiz yaralandı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri yaralıları ambulansla hastaneye taşıdı. Mehmet Cengiz isimli yaralı, burada yapılan tedavilere yanıt veremeyerek hayatını kaybetti.