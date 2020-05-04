Araçları taşlayan psikolojisi bozuk genç, bıçaklı saldırıya uğradı!
İstanbul Şişli Abidiye-i Hürriyet Caddesi üzerindeki tünel girişinde meydana gelen olayda yabancı uyruklu iki gencin araçlara kaldırım taşı fırlattığı sırada, taşın isabet ettiği motosiklet sürücüsü motoruyla yere düştü. Öfkelenerek cebinden çıkardığı bıçakla taşı atan genci yaralayan sürücü genci öylece bırakıp kaçtı.
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