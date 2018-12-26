Araçların arasında seyreden lastik sürücüleri şaşırttı

Kayseri'de araçların arasında seyreden lastiği gören vatandaşlar şaşkınlık yaşadı.

Kayseri'de araçların arasında yokuş aşağı giden yolda seyreden lastiği gören vatandaşlar neye uğradığını şaşırdı. Bir vatandaş tarafından kaydedilen görüntülerde, Erciyes Bulvarı üzerinden şehir istikametine giden yolda, nereden geldiği belirlenemeyen bir araç lastiği, refüje çarparak seyretti. Bu sırada, yol kenarında bulunan vatandaşlarda şaşkınlarını gizleyemedi.

Kaynak: İHA