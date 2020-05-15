Araçlarında uyuşturucuyla yakalanan şüpheliler adli kontrolle serbest

Bilecik'te araçlarında uyuşturucu madde ele geçirilen 4 kişi, çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

Alınan bilgilere göre, Bilecik'in Bozüyük İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucu madde kullanan, ticaretini yapan şahıs ve organizasyonların deşifresine yönelik çalışma kapsamında Bursa-Bozüyük gelişi ilçe girişinde ilçeye uyuşturucu madde sokmaya çalıştığı bilgisini aldıkları 2 aracı durdurdu. Araçlarda 41,42 gram metamfetamin, 5,28 gram toz esrar ve 5 adet cam aparat, ele geçirildi.

2 araçtan bulunan Z.Ç., M.A., N.Y., I.E., M.O. ve A.Y. gözaltına alınırken, şüphelilerden N.Y. ve I.E. isimli bayanlar Bozüyük İlçe Emniyet Müdürlüğünde alınan ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Diğer şüphelilerden Z.Ç., M.A., M.O. ve A.Y. emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Bozüyük Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildi. Ardından haklarında "Kullanmak için uyuşturucu madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak" suçlarından yasal işlem başlatılarak adliyeye sevk edildiler. Şüpheliler Bozüyük Adliye Sarayında çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

Kaynak: İHA