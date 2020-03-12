“Araçlarınıza antibakteriyel iç temizlik ve ozonlama yaptırın”

Dünyada hızla yayılan koronavirüse karşı araçlarda hijyen bakımından alınması gereken önlemlere dikkat çeken Türkiye Otomotiv Bakım Dernekleri Federasyonu(TOBFED) Başkanı Serkan Bakırtaş, "Sıradan bir otomobilde bile 21 milyardan fazla bakteri bulunuyor. Klordan 7 kat daha güçlü ozonla yapılan dezenfeksiyon işlemi ile araç içindeki tüm kötü kokulardan, virüslerden, mikroplardan kurtulmak mümkün" dedi.

Türkiye'de de ilk koronavirüs vakası görülürken, özellikle araç hijyeni hakkında Türkiye Otomotiv Bakım Dernekleri Federasyonu Başkanı Serkan Bakırtaş uyarılarda bulundu. Bakteriler ve virüslerin yayılması için en elverişli ortamın toplu taşıma araçları olduğunu söyleyen Bakırtaş; belediyelerin toplu taşımalar için yaptıkları dezenfekte çalışmalarının dolmuşlar, ticari taksiler, okul ve personel servisleri ile özel otomobiller için de şart olduğunu vurguladı.

OZONLAMA TAVSİYE EDİYORUZ

Sıradan bir otomobilde bile 21 milyardan fazla bakteri bulunduğunu TOBFED Başkanı Serkan Bakırtaş, "Virüsler, mantarlar için en elverişli ortam araçların klima kanallarıdır. Özellikle ailece binilen otomobiller, öğrenci ve personel servisleri ve toplu taşıma araçlarında mutlaka koltuk ve tutma yerlerinin dezenfeksiyonu yanında klima temizliği de yapılmalıdır. Son zamanlarda klima kaynaklı hastalıkların ve ölümlerin arttığı bir gerçek. Toplu taşımalarda sadece tutma yerlerinin ve oturma bölümlerinin dezenfekte edilmesi tek başına yeterli değildir. Mutlaka klima temizliği ve tüm araç içinde ozonlama yapılmalıdır. Okul servislerinde bu işlemin periyodik olarak yapılması için kaç senedir mücadele ediyoruz. Klordan 7 kat daha güçlü ozonla yapılan dezenfeksiyon işlemi ile araç içindeki tüm kötü kokulardan, virüslerden, mikroplardan kurtulmak mümkün." dedi.

ESNAFA UYARI

Son günlerde özellikle maske, kolonya ve temizlik maddesi gibi ürünlerdeki fahiş fiyat artışlarına da dikkat çeken Bakırtaş, oto bakım esnafını uyardı.Bakırtaş şunları söyledi: "Anti bakteriyel iç temizlik, ozonlama gibi işlemlerin fiyat ortalaması bellidir. Koronavirüs dolayısıyla insanların korkularını fırsat bilip yüksek fiyata bu işlemleri yapan esnaf olursa halkımız Ticaret Bakanlığına şikâyette bulunsun. Bize de şikâyette bulunsunlar. O işletmelerin cezalandırılmaları için elimizden ne geliyorsa yaparız."

Kaynak: DHA