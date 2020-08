Araçtan atlayarak öldüğü öne sürülen kadının küçük kızı: Annemi tutamadım İzmir'in Ödemiş ilçesinde, misafirlikten dönerken araçtan atladığı öne sürülen 4 çocuk annesi Emir C. olay yerinde can verdi. O esnada araçta bulunan kızı Zeynep C. (10), "Babam ile annem tartıştı. Annem kendini arabadan attı. Kapıyı tutmaya çalıştım ancak kucağımda kardeşim vardı.'' dedi.

İzmir'in Ödemiş ilçesinde Ödemiş Sanayi Sitesi girişinde meydana gelen olayda, iddiaya göre 36 yaşındaki Emir C., çocukları ve eşi ile birlikte misafirlikten dönerken seyir halinde bulunan araçtan atladı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri 4 çocuk annesi kadının cesedi ile karşılaştı. İfadesi alınan Emir C.'nin eşi Hüseyin C., karısıyla otomobilde tartıştıklarını ve eşinin 'Bıktım artık senden' kapıyı açıp araçtan düştüğünü söyledi.