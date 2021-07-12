Aradan yıllar geçti ama acılar hala taze! Srebrenitsa Katliamı'nın 26. yıldönümü

Tarihler 11 Temmuz 1995'i gösterdiğinde insanlık tarihine bir kara leke olarak eklenen kanlı soykırım suçu işlendi. Ratko Mladic komutasındaki Sırp birliklerince işgal edilen Srebrenitsa'da işlenen insanlık suçunda masum insanlar acımasızca katledildi. Sırplar tarafından en az 8 bin 372 Boşnak erkeğinin ormanlık bölgede, fabrikalarda ve depolarda öldürüldüğü katliamlarda, hayatını kaybedenler toplu mezarlara gömüldü.

KANLI VAHŞET FOTOĞRAF SERGİSİYLE ANILDI

Aradan yıllar geçmesine rağmen kanayan yaramız Srebrenitsa Katliamı’nın 26. yıldönümü nedeniyle, Pendik Belediyesi fotoğraf sergisi düzenledi. Sergiyle, Bosnalı Müslümanların yaşadığı acılar fotoğraflarla bir kez daha gözler önüne serildi.

“Srebrenitsa Fotoğraf Sergisi” için Gazipaşa Meydanı’nda açılış programı düzenlendi. Sergiyle, 26 yıl önce Bosnalı Müslümanların yaşadığı katliamı fotoğraflarla bir kez daha gözler önüne serildi.

İNSANLIĞIN KANAYAN YARASI

Bosna Sancak Sosyal Yardımlaşma ve Kültür Derneği yetkililerinin de katıldığı etkinlikte konuşan dernek başkanı Erdoğan Erdem yaşanılan acıları asla unutmadıklarını belirterek desteklerinden dolayı Pendik Belediyesine teşekkür etti. Son günü bugün olan sergideki fotoğraflar Atatürk Kültür Merkezi’nde görülebiliyor.