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  3. Aradığını Uzi'de bulan Aleyna Tilki aşk sarhoşu! İlk buluşmada gittikleri yer görenleri şaşırttı! Çatıya çıkıp dans etti! Odada twerk yaptı...

Aradığını Uzi'de bulan Aleyna Tilki aşk sarhoşu! İlk buluşmada gittikleri yer görenleri şaşırttı! Çatıya çıkıp dans etti! Odada twerk yaptı...

Adı rapçi Uzi'yle aşk dedikodularına karışan Aleyna Tilki'nin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar hayranlarına şaşkına uğrattı.

Genç yaşta şöhreti yakalayan şarkıcı Aleyna Tilki'nin rapçi Uzi ile aşk yaşadığı iddiaları magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Ondan önce kendisinden yaşça büyük Haldun Demirhisar'la anılan Tilki'nin bu defa aşkı gerçekten bulduğu ve aşk sarhoşu olduğu konuşuluyor. Tilki'nin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar dikkat çekti.

Aradığını Uzi'de bulan Aleyna Tilki aşk sarhoşu! İlk buluşmada gittikleri yer görenleri şaşırttı! Çatıya çıkıp dans etti! Odada twerk yaptı...

ÇATIYA ÇIKTI

3 milyona yakın takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından yaptığı son paylaşımda, "Senin aradığın şey aşk" notunu ekleyen şarkıcı, çatıya çıkıp dans ettiği, odada twerk yaptığı anları yayınladı.

Çoğu kişi Tilki'yi paylaşımından dolayı eleştirirken bazıları da dansını fazlasıyla başarılı buldu.

Arabanın bagaj kısmını yatağa çevirdikleri bir fotoğraf paylaşınca takipçileri sevgilisiyle ilk buluşmasının burada gerçekleşmiş olabileceği yorumlarında bulundu. 

Aradığını Uzi'de bulan Aleyna Tilki aşk sarhoşu! İlk buluşmada gittikleri yer görenleri şaşırttı! Çatıya çıkıp dans etti! Odada twerk yaptı...

Aleyna Tilki bu paylaşımlarının ardından Twitter hesabından, "Bugün, hiç Aleyna Tilki'ymişim gibi bir gün değil" yazması dikkat çekti.

Aradığını Uzi'de bulan Aleyna Tilki aşk sarhoşu! İlk buluşmada gittikleri yer görenleri şaşırttı! Çatıya çıkıp dans etti! Odada twerk yaptı...

UZİ KİMDİR?

30 Ağustos 1998 tarihinde doğan Uzi veya gerçek ismiyle Utku Cihan Yalçınkaya Türk rapçi ve söz yazarıdır.

Şarkılarında sokak kültürünü çokça yansıtan Uzi, genellikle doğduğu ve büyüdüğü semt olan Güngören'den bahsediyor.

{TITLE_STRIP}Aleyna Tilki'nin sevgilisi Uzi kim? Utku Yalçınkaya kimdir, nereli, kaç yaşında?

Aradığını Uzi'de bulan Aleyna Tilki aşk sarhoşu! İlk buluşmada gittikleri yer görenleri şaşırttı! Çatıya çıkıp dans etti! Odada twerk yaptı...

Emine Özfalcı
Magazin Editörü
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