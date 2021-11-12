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Aragonit ne demek, TDK'ya göre Aragonit kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Aragonit kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Aragonit ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Aragonit nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Aragonit kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Aragonit ne demek, TDK'ya göre Aragonit kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Aragonit ne demek? Aragonit TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi aragonit kelimesi. Peki aragonit ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre aragonit nedir, aragonit kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

ne demek

ARAGONİT NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Aragonit kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.
Aragonit kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre aragonit kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Beyaz, yeşil, mavimsi gri renkte billurlaşmış bir kalsiyum karbonat türü

Türk Dil kurumu anlamı kelime anlamıTDK anlamı nedir?
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