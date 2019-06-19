Araklı'da selin neden olduğu hasar, gün ağarınca ortaya çıktı (3)

BAKAN SOYLU, SON DURUMU AÇIKLADI

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Araklı ilçesinde meydana gelen sel ve heyelan bölgesinde incelemelerde bulundu. İncelemelerin ardından afetin son durumuna ilişkin açıklamada bulunan Bakan Soylu, selde hayatını kaybedenlerin sayısının 4'e yükseldiğini, kayıp 6 kişinin arama çalışmalarının ise sürdüğünü belirtti.

Sel ve heyelan sonucu bölgede 7 binanın sel sularına kapılarak yerinden söküldüğünü aktaran Bakan Soylu, şunları söyledi:

"Sel bölgede ağır tahribata neden oldu. İlk belirlemelere göre 1 kişinin hayatını kaybettiği tespit edildi. Daha sonra 3 vatandaşımızın daha hayatını kaybettiği tespit edilmişti. Burada 4-5 günce yağmur etkili olmuştu. Gerek DSİ, gerek belediye ekiplerimiz burada çalışıyorlardı. Tam da öğle molası verdikleri vakitti. Hemen şu karşıda bir köy bakkalı diyebileceğimiz bir yerde yemek yiyerek, istirahat ederken sel, onları burada yakalamış oldu. 4 kullanılan, 3 de yarı kullanılan içinde kimsenin olmadığı, toplam 7 bina sel tarafından yerinden sökülerek götürüldü. Ancak temelleri kaldı. Arazide arkadaşlar tarafından aramalara hala daha devam ediliyor. 280 arama kurtarma ekibimiz, jandarma ve arama kurtarma ekipleri, şu anda bu hattı boylu boyunca arıyor. Şu anda ulaştığımız vefat sayısı 4 oldu. Biraz önce 1 kişiye daha ulaştık. Verilerimize göre, 6 kişimiz kayıp. Bu 6 kişi konusunda yoğun şekilde arama kurtarma çalışmaları sürüyor. "

'HASAR TESPİT ÇALIŞMALARINA BAŞLANDI'

Bölgede hasar tespiti çalışmaların başlatıldığını ve gerekenin yapılacağını kaydeden Bakan Soylu, "Hasar tespiti noktasında çalışmalar başlatıldı. Hemen arkamızda bulunan okul da selden ciddi şekilde etkilenmiş durumunda. Buradaki hasarın giderilmesi için arkadaşlarımız gerekli tespitleri yapacaklar. Vatandaşlarımızın hasarları da tespit edilerek, gereği yerine getirilecektir. Çok geçmiş olsun. Bu coğrafyada bu tür sel ve heyelanlar oluyor. Gerekli tedbirler alınıyor. Tabi en tepeden gelen selin ve heyelanın verdiği yüklenmeyle, bu ağızda böyle bir felaketle karşılaştık. Geçmiş olsun. Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyorum" diye konuştu.

PAKDEMİRLİ: 3 GÜN YAĞIŞ VAR, EMNİYETLİ YERLERE GİDİN

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ise, "Son beş gündür bölge için gerekli uyarılar yapılmıştı; "Bu bölgeyi terk edin. Daha yükseklere gidin" şeklinde. Zaman zaman bu uyarıları almak da eksikliklerimiz oluyor. Ama bazen bu felaketi hissedemeyebiliyorsunuz. Şimdi olan oldu. Bundan sonra dikkat etmeliyiz. Çünkü üç gün daha yağış bekleniyor. Havanın güneş olmasının bizi aldatmaması lazım. Burada arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Ben vatandaşlarımıza daha emniyetli yerlere gitmelerini şiddetle öneriyorum. Üç gün daha yağış var. Ne geleceğini bilmiyoruz" dedi.

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DHA