Araklı’daki selde ölü sayısı 3’e yükseldi
İlçenin Çamlıktepe mahallesinde bugün yaşanan selde ölü sayısı 3'e yükselirken, 3. şahsın cesedi Araklı ilçe merkezine 7-8 km mesafede Yoncalı mevkiinde...
Trabzon'un Araklı ilçesinde yaşanan selde ölü sayısı 3'e yükseldi.
İlçenin Çamlıktepe mahallesinde bugün yaşanan selde ölü sayısı 3'e yükselirken, 3. şahsın cesedi Araklı ilçe merkezine 7-8 km mesafede Yoncalı mevkiinde dere içinde bulundu. Kayıp 7 kişiyi arama çalışmalarının sürdüğü bildirildi.
Kaynak: İHA
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