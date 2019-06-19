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  3. Araklı’daki selde ölü sayısı 3’e yükseldi

Araklı’daki selde ölü sayısı 3’e yükseldi

İlçenin Çamlıktepe mahallesinde bugün yaşanan selde ölü sayısı 3'e yükselirken, 3. şahsın cesedi Araklı ilçe merkezine 7-8 km mesafede Yoncalı mevkiinde...

Araklı’daki selde ölü sayısı 3’e yükseldi

Trabzon'un Araklı ilçesinde yaşanan selde ölü sayısı 3'e yükseldi.

İlçenin Çamlıktepe mahallesinde bugün yaşanan selde ölü sayısı 3'e yükselirken, 3. şahsın cesedi Araklı ilçe merkezine 7-8 km mesafede Yoncalı mevkiinde dere içinde bulundu. Kayıp 7 kişiyi arama çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

Kaynak: İHA

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