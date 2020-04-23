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  3. Aralarında çatışıp, 2 polisi yaralayan şüphelilerden 9'u tutuklandı (2)

Aralarında çatışıp, 2 polisi yaralayan şüphelilerden 9'u tutuklandı (2)

Tekirdağ'da aralarında çatışıp, 2 polisin yaralanmasına neden olan 16 şüphelinin adliyedeki soruşturmaları tamamlandı.

Aralarında çatışıp, 2 polisi yaralayan şüphelilerden 9'u tutuklandı (2)

9 KİŞİ TUTUKLANDI

Tekirdağ'da aralarında çatışıp, 2 polisin yaralanmasına neden olan 16 şüphelinin adliyedeki soruşturmaları tamamlandı. Savcılık sorgulamasında O.K., B.D., V.Ş. ve B.A. serbest bırakılırken, Mahkemeye sevk edilen şüphelilerden 9'u tutuklandı, O.K., B.D., V.Ş. ve B.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: DHA




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