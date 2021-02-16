Aralarında çıkan tartışmadan dolayı kız arkadaşını öldürdü

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde sevgilisinden ayrılmak isteyen ve eşyalarını almaya gelen Hacer Çetin (36) eski sevgilisi Halim E. tarafından öldürüldü. Olayın ardından Halim E. tutuklanarak ceza evine gönderildi.

Dün akşam saatlerinde Kocaeli'nin Gölcük ilçesi Şehitler Mahallesi Yunus Emre Caddesi üzerindeki toplu konutlarda meydana gelen olayda edinilen bilgiye göre Hacer Çetin ile Halim E 4 yıldır birlikte yaşamaktaydı. Sevgilisinden ayrılmak isteyen ve eşyalarını almaya gelen Hacer Çetin eski sevgilisi Halim E. ile arasında çıkan kavga sonucunda öldürüldü.

Olayın ardından Halim E. kendisini ceset ile birlikte eve kilitledi. Görgü tanıklarının ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri Halim E.'yi teslim olmak için ikna etmeyi başardı. Katil şahıs gözaltına alındı.

Halim E. sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi. Ardından tutuklama kararı alınarak hapishaneye gönderildi.