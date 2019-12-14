Aralık ayı güvenli okul toplantısı düzenledi

Milas Kaymakamı Eren Arslan başkanlığında, her ay düzenli olarak gerçekleştirilen "Güvenli Okul" eğitim toplantıları devam ediyor.

Aralık ayı güvenli okul toplantısı Milas Kaymakamı Eren Arslan başkanlığında, İlçe Milli Eğitim Müdürü İsa Bal, İlçe Emniyet Müdürlüğü Komiser Yardımcısı Emrah İlgün, İlçe Jandarma Komutanlığı'ndan Teğmen Bilgin Öksüz, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Akın Coşkun, okul kurum müdürleri ve müdür yardımcılarının katılımlarıyla Halk Eğitim Merkezi Toplantı Salonunda gerçekleştirildi.

Toplantıda İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı Hasan Onur; iş kazası yaşanması halinde bildirimlerin nasıl yapılması gerektiği, iş kazası dosyanın nasıl hazırlanması gerektiği, acil durum işlemleri ve risk değerlendirmesi konularının üstüne bilgilendirmelerde bulundu.

Kaynak: İHA