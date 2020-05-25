Aralıklı oruç diyetini uygulayan Buse Terim adeta eridi! İşte uyguladığı yöntem

Son zamanlarda verdiği kilolarla gündeme gelen Fatih Terim'in kızı Buse Terim adeta eridi. 21 kilo veren Buse Terim kendisine uygun bulduğu bir yöntemle nasıl zayıfladığını anlattı. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Terim'in son hali ise çok beğenildi.

BUSE TERİM KİLO VERDİĞİ AŞAMALARI ŞÖYLE ANLATIYOR...

Doğru beslenme düzenimi, hayat akışımda bana neyin iyi geleceğini kendim bulmaya karar verdim. Bu arayış içerisinde de "fasting" adlı, Türkçe’ye ‘aralıklı oruç’ olarak geçen beslenme sistemine başladım. Temeli 1940’lı yıllara kadar dayanan bu beslenme sistemi son dönemde oldukça popüler. Özellikle kilo verme sürecinde kas ve su kaybı yaşamak istemeyenler için öneriliyor. Belirli boşluklar ile öğünler atlanıyor sistemin tamamında alınan kalori ile yakılan kalorinin dengelenmesi amaçlanıyor. Tabii 16 saat açlık ile uygulanan ve düzenli egzersiz ile desteklenen bu sistemi uygulamadan önce bir doktora danışmanızda fayda var…

SABAH 10 AKŞAM 6 SON

Örneğin sabah 10:00'da başlayıp akşam 18:00'de bitirdiğiniz ertesi gün yine saat 10:00'a kadar hiçbir şey yemediğiniz bir sistemden bahsediyoruz. Tabii ki saatleri siz kendiniz belirleyebiliyorsunuz. Önemli olan aradaki 16 saat açlığı uygulayabilmek. Fasting sistemi ile aynı zamanda beslenme sıklığımı da ikiye düşürmüş oldum.

Yani her gün sadece 2 öğün beslenmeye başladım. İlk öğünümde genelde omlet, haşlanmış yumurta, çırpılmış yumurta gibi daha kahvaltı öğününe uygun şeyler tercih edip ikinci öğünümde ise sebze, salata ve protein ağırlıklı besleniyorum. Bu beslenme düzeni bana çok iyi geldi. Kendimi daha zinde, daha enerjik, daha sağlıklı hissediyorum.

BU SİSTEM İLE 8 KİLO VERDİM

Tabii ki sadece beslenme sistemi yeterli değil. Bununla birlikte 1 Ekim'den beri neredeyse her gün spor yapıyorum. Yurt dışına seyahate gittiğimde bile sporumu aksatmadım. Cardio ağırlıklı boks antremanı, ip atlama, yürüyüş, interval gibi farklı şeyler yapıyorum. Spor yapmak da bu beslenme düzeni ile birlikte bana çok iyi geldi.

Spordan çıktığımda kendimi çok daha mutlu hissediyorum. Şimdiye kadar bu sistem ile 8 kilo verdim. Ve yine bu arada kendime bir kısa hedef daha koydum. 31 Aralık’a kadar 3 kilo daha verip 2019 yılını toplamda 11 kilo ile kapatmak istiyorum.