Aralıklı Ve Devamlı/ İşleyen İmbik Reaktör Operatör-Alkollü İçecekler) Meslek Kodu Nedir?

SGK her farklı meslek için ayrı meslek kodu uygulamaktadır. Örneğin: Diğer Güverte Mürettabatı, Mavna Tayfaları Ve Kayıkçılar mesleği için “8350.05” kod olarak kullanılır iken Diğer Tavcılar,su Vericiler Ve Sementasyon Tavcıları mesleği için “8121.54” kod olarak kullanılmaktadır. Ülkemizde standart bir veri tabanı oluşturma ve SGK prim kayıplarının önüne geçilmesi gibi nedenlerle meslek kodu belirtme zorunluluğunu bulunmaktadır.

ISCO-08 Mesleklerin Uluslararası Standart Sınıflandırması göre;

Aralıklı Ve Devamlı/ İşleyen İmbik Reaktör Operatör-Alkollü İçecekler) Meslek Kodu “8160.01” olarak belirlenmiştir.

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