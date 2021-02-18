Aralıklı ve Devamlı İşleyen İmbik Reaktör Operatörü-Eczacılık ve Tuvalet Malzemeleri Meslek Kodu Nedir?

SGK her farklı meslek için ayrı meslek kodu uygulamaktadır. Örneğin: Diğer Elektroliz Kaplamacıları Ve Daldırma Kaplamacıları mesleği için “8122.04” kod olarak kullanılır iken Diğer Sabit Motorlar Ve İlgili Teçhizat Operatörleri mesleği için “8189.01” kod olarak kullanılmaktadır. Ülkemizde standart bir veri tabanı oluşturma ve SGK prim kayıplarının önüne geçilmesi gibi nedenlerle meslek kodu belirtme zorunluluğunu bulunmaktadır.

ISCO-08 Mesleklerin Uluslararası Standart Sınıflandırması göre;

Aralıklı ve Devamlı İşleyen İmbik Reaktör Operatörü-Eczacılık ve Tuvalet Malzemeleri Meslek Kodu “8131.40” olarak belirlenmiştir

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