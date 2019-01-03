Aralık’ta en fazla patlıcan zamlandı

TÜİK verilerine göre 2018 Aralık döneminde patlıcan yüzde 36,82 artışla zam şampiyonu oldu. Fiyatı en fazla düşen ürün ise fiyatı yüzde 17,64 düşen portakal oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2018 Aralık dönemi fiyatı en fazla artan ve azalan maddeleri açıkladı. Buna göre; Aralık'ta fiyatı yüzde 36,82 artan patlıcan zam şampiyonu oldu. Fiyatı yüzde 32,97 artan salatalık ise ikinci sırada yer alırken fiyatı yüzde 29,38 zamlanan kabak üçüncü sırada yer aldı.

Fiyatı en fazla artan ürünler sıralaması şöyle gerçekleşti; sivri biber yüzde 26,67, yeşil soğan yüzde 20,88, kuru soğan yüzde 16,40, hijyenik kadın bağı yüzde 13,21, patates yüzde 9,36, hazır çorbalar yüzde 7,60, kraker yüzde 6,57, toz kakaolu içecekler yüzde 5,69, muz yüzde 4,79, rakı yüzde 4,70, saç bakım ürünleri yüzde 2,96, traş malzemeleri yüzde 2,91, pil yüzde 2,74, televizyon yüzde 2,42, sürücü eğitim kurs ücreti yüzde 2,21, bebek bezi yüzde 2,15 ve kuru üzüm yüzde 2,07.

Öte yandan fiyatı aynı dönemde fiyatı en fazla düşen ürün de fiyatı yüzde 17,64 düşen portakalda oldu. İkinci sırada yüzde 12,80'lik düşüşle domates yer alırken, etek yüzde 12,24'lik düşüşle üçüncü oldu.

Fiyatı en fazla düşen ürünler de şöyle sıralandı; kadın kazağı yüzde 10,66, lpg dolum ücreti yüzde 8,91, kadın gömleği yüzde 9,26, benzin yüzde 7,25, çocuk sweatshirt yüzde 6,96, erkek ceketi yüzde 6,81, koli gönderme ücreti yüzde 6,67, araba kiralama ücreti yüzde 6,58, mazot yüzde 6,41, kivi yüzde 6,29, karnabahar yüzde 6,15, erkek mont yüzde 5,98, yurt içi bir hafta ve daha fazla süreli turlar yüzde 5,76, limon yüzde 5,75, kadın pardösüsü yüzde 5,60, kırmızı turp yüzde 5,26, çocuk pantolonu yüzde 4,63.

Kaynak: İHA