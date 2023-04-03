Aram Geghamyan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Aram Geghamyan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Aram Geghamyan adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Aram Geghamyan Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Aram Geghamyan 17 Eylül 2005 tarihinde Yerevan şehrinde doğmuştur. Ermenistan uyrukludur.Gerçek adı da Արամ Գեղամյան şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Aram Geghamyan Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
FC Pyunik Erewan II futbol takımında oynamaktadır. FC Pyunik Erewan II takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Aram Geghamyan'nin FC Pyunik Erewan II ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Aram Geghamyan Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Aram Geghamyan futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2021 yılında Pyunik II
Aram Geghamyan Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Aram Geghamyan şuan FC Pyunik Erewan II takımında oynamakta ve 34 numaralı formayı giymektedir.
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