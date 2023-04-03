Aram Geghamyan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Aram Geghamyan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Aram Geghamyan kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Aram Geghamyan ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.