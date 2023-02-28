Aram Khamoyan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Aram Khamoyan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Aram Khamoyan adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Aram Khamoyan Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Aram Khamoyan 10 Ocak 2000 tarihinde Verin Bazmaberd şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Ermenistan uyrukludur.Gerçek adı da Արամ Խամոյան şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Aram Khamoyan Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

BKMA Erivan futbol takımında oynamaktadır. BKMA Erivan takımına 1 Şubat 2021 tarihinde katılmıştır. Aram Khamoyan'nin BKMA Erivan ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Aram Khamoyan Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/aram_k17/

Aram Khamoyan Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Aram Khamoyan isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 125 Bin € kadar çıkmıştır.

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Aram Khamoyan Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Aram Khamoyan futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2017 yılında Banants II

1 Temmuz 2018 yılında Lokomotiv

22 Temmuz 2019 yılında Ararat-Arm. II

1 Ağustos 2020 yılında Ararat-Armenia

1 Şubat 2021 yılında BKMA Erivan

Aram Khamoyan Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Aram Khamoyan şuan BKMA Erivan takımında oynamakta ve 17 numaralı formayı giymektedir.

Aram Khamoyan Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Ermenistan U21 takımında 17 numaralı formasıyla 6 Eylül 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 16 maçta 0 gol atmıştır.

Ermenistan U19 takımında 17 numaralı formasıyla 25 Mart 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 19 maçta 0 gol atmıştır.

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