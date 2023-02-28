Aram Kocharyan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Aram Kocharyan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Aram Kocharyan adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Aram Kocharyan Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Aram Kocharyan 5 Mart 1996 tarihinde Kasagh şehrinde doğmuştur. 1,74 m boyundadır. Ermenistan uyrukludur.Gerçek adı da Արամ Քոչարյան şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Aram Kocharyan Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini HG Partners Management yapmaktadır. Aram Kocharyan, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Alashkert Yerevan futbol takımında oynamaktadır. Alashkert Yerevan takımına 19 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Aram Kocharyan'nin Alashkert Yerevan ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Aram Kocharyan Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Aram Kocharyan isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Aram Kocharyan Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Aram Kocharyan futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında Banants II

4 Ağustos 2017 yılında Ararat Yerevan

1 Ağustos 2018 yılında Lokomotiv

12 Ocak 2019 yılında Lori Vanadzor

25 Şubat 2020 yılında Gandzasar

21 Ağustos 2020 yılında Lori Vanadzor

1 Temmuz 2021 yılında Pyunik Erivan

28 Ocak 2022 yılında SC Noravank

12 Temmuz 2022 yılında Vitebsk

19 Ocak 2023 yılında Alashkert

Aram Kocharyan Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Aram Kocharyan şuan Alashkert Yerevan takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Aram Kocharyan Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Ermenistan U19 takımında 8 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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