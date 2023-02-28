Aram Kostandyan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Aram Kostandyan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Aram Kostandyan adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Aram Kostandyan Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Aram Kostandyan 20 Haziran 1989 tarihinde doğmuştur. Ermenistan uyrukludur.Gerçek adı da Արամ Կոստանդյան şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Aram Kostandyan Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Lernayin Artsakh Goris futbol takımında oynamaktadır. Lernayin Artsakh Goris takımına 1 Temmuz 2012 tarihinde katılmıştır. Aram Kostandyan'nin Lernayin Artsakh Goris ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Aram Kostandyan Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Aram Kostandyan isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Aram Kostandyan Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Aram Kostandyan futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2012 yılında L. Artsakh

Aram Kostandyan Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Aram Kostandyan şuan Lernayin Artsakh Goris takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.

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