Aram Ter Minasyan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Aram Ter Minasyan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Aram Ter Minasyan adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Aram Ter Minasyan Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Aram Ter Minasyan 25 Temmuz 2005 tarihinde doğmuştur. Ermenistan uyrukludur.Gerçek adı da Արամ Տեր-Մինասյան şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Aram Ter Minasyan Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
FC Pyunik Erewan II futbol takımında oynamaktadır. FC Pyunik Erewan II takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Aram Ter Minasyan'nin FC Pyunik Erewan II ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Aram Ter Minasyan Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Aram Ter Minasyan futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2022 yılında Pyunik II
Aram Ter Minasyan Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Aram Ter Minasyan şuan FC Pyunik Erewan II takımında oynamakta ve 41 numaralı formayı giymektedir.
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