Arama kurtarma gönüllüsü çift enkazlara birlikte müdahale ediyor

KOCAELİ (AA) - ŞAHİN OKTAY - Kocaeli'de Arama Kurtarma Derneğinin (AKUT) eğitim programlarında tanışarak hayatını birleştiren Elif Çil ve Bülent Şentürk, başı dertte olanların yardımına da birlikte koşuyor.

Marmara Depreminde yıkılan evlerinin enkazından amcası tarafından çıkarılan ve aynı binada kız kardeşini kaybeden Bülent Şentürk, 2009 yılında gezdiği sergideki deprem fotoğraflarından etkilenerek AKUT üyesi olmaya karar verdi.

Üye olduktan sonra derneğin uzun süren eğitim programlarına katılan Şentürk, bu eğitimler sırasında 2010 yılında tanıştığı Elif Çil ile 2014'te dünyaevine girdi.

Şu anda AKUT'un Kocaeli ekibinde görev yapan Şentürk çifti, birlikte arama kurtarma faaliyetlerine katılıp, başı dertte olanlara yardım eli uzatıyor.

Bülent Şentürk (41), AA muhabirine, 17 Ağustos 1999'da arkadaşlarıyla geç saatlere kadar vakit geçirdiklerini, saat 02.00 gibi evlere dağıldıklarını söyledi.

Bunaltıcı sıcakta yatakta uyumaya çalıştığı sırada deprem olduğunu anlatan Şentürk, "Yanımda kardeşim yatıyordu, ayağa kalktım bir iki adım attım bina çöktü ve enkaz altında kaldık." dedi.

Şentürk, enkaz altında kalmanın çok kötü bir duygu olduğunu aktararak, şöyle devam etti:

"Depremden 1,5-2 saat sonra enkaz altından çıkarıldım. Altıncı katta oturuyorduk, en üst katta olduğumuzdan dolayı çok fazla durmadım. Amcam o saatlerde dışarıdaydı, direkt bize koştu. En yakında bana doğru geldiği için beni çıkardı. Vücudumda derin yaralar vardı. Ben de kardeşimi çıkardım. Rahmetli kardeşim Meral'i hiç görmedim. Onu çıkardıktan sonra hastaneye götürdüler. Bir gün önce görmüştüm, ondan sonra cenazesini gördüm. Diğer amcam ve yengem de vefat etti. Çok zor bir durumdu."

- "Bana uzanan eli ben de uzatabilirim diye AKUT'a üye oldum"

Enkaz altında beklediği süre içerisinde aklından geçenleri anlatan Şentürk, "Enkaz altındasınız hiçbir tarafa ilerleyemiyorsunuz. Hayat durdu o an. 'Tamam bu kadar, bundan sonrası yok herhalde.' dedim ta ki amcamın sesini duyana kadar. O saate kadar hayatın bittiğini düşündüm ama o saatten sonra bir umut oldu." ifadelerini kullandı.

Bülent Şentürk, AKUT'a katılıp arama kurtarma gönüllüsü olma ve eşiyle tanışma hikayesini ise şöyle anlattı:

"2009 yılında AKUT 17 Ağustos'ta bir sergi açmıştı. O sergide fotoğrafları gördüm ve bana uzanan eli ben de uzatabilirim diye AKUT'a üye oldum. 10 yıldır da bu dernekte eğitimler alıp, arama kurtarma faaliyetlerine katılıyorum. 2010 yılında eşim derneğe üye oldu. Eşimle dernekte tanıştık, 2014 yılında evlendik, bir de oğlumuz var. Şu an eşimle birlikte dernekte faaliyetlere devam ediyoruz. Bizi görenler takdirle karşılıyorlar."

- "Bir çocuğu hayata döndürmek tarif edilemez bir duygu"

Şentürk, zamanının çoğunun dernekte geçtiğini dile getirerek, can kurtarma operasyonunda 8-9 yaşlarında bir çocuğu kurtardığını, o çocuğun kendisine sarılmasının, hayata dönmesinin tarif edilmez bir duygu olduğunu vurguladı.

- "Eşimle birlikte operasyonlara gitmek çok güzel"

Elif Çil Şentürk (41) de depremden çok uzun zaman sonra "Neden bir şeyler yapmayayım?" dediğin ve ardından AKUT gönüllüsü olduğunu söyledi.

Herkesin yapabileceği bir şeyler olduğunu aktaran Şentürk, AKUT'ta aldığı eğitimler ve katıldığı arama kurtarma faaliyetleri sayesinde daha analitik düşünmeye, daha hızlı karar vermeye, olaylara daha pozitif bakmaya başladığını kaydetti.

AKUT'ta tanıştığı eşiyle 5 yıldır evli olduklarını ve 4 yaşında bir çocukları bulunduğunu dile getiren Elif Şentürk, "Evde acaba her an bir ihbar gelebilir mi ve biz gidebilir miyiz halini çok uzun süre yaşadık, hissettik. Şu an eskiye nazaran daha sakiniz. Eşimle birlikte operasyonlara gitmek çok güzel. Çok profesyonel bir ekibimiz var ve herkes aileden biri gibi o yüzden aklımız birbirimizde kalmıyor." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA