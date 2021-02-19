Arama Kurtarma (K9) Köpeği Eğitmeni Meslek Kodu Nedir?

SGK her farklı meslek için ayrı meslek kodu uygulamaktadır. Örneğin: Diğer Sosyologlar,antropologlar Ve İlgili Bilim Adamları mesleği için “2632.03” kod olarak kullanılır iken Döner Bıçaklı Planya Tezgahı Ayarcı-Operatörü (Ağaç) mesleği için “7523.06” kod olarak kullanılmaktadır. Ülkemizde standart bir veri tabanı oluşturma ve SGK prim kayıplarının önüne geçilmesi gibi nedenlerle meslek kodu belirtme zorunluluğunu bulunmaktadır.

ISCO-08 Mesleklerin Uluslararası Standart Sınıflandırması göre;

Arama Kurtarma (K9) Köpeği Eğitmeni Meslek Kodu “5164.08” olarak belirlenmiştir.

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