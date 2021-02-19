Arama Kurtarma Teknisyeni Meslek Kodu Nedir?

SGK her farklı meslek için ayrı meslek kodu uygulamaktadır. Örneğin: Düğme ve Punteriz Makineleri Kurulum ve Bakım Onarımcısı mesleği için “7233.48” kod olarak kullanılır iken Düz Dikiş (Sanayi) Makinesi Kurulum ve Bakım Elemanı mesleği için “7233.55” kod olarak kullanılmaktadır. Ülkemizde standart bir veri tabanı oluşturma ve SGK prim kayıplarının önüne geçilmesi gibi nedenlerle meslek kodu belirtme zorunluluğunu bulunmaktadır.

ISCO-08 Mesleklerin Uluslararası Standart Sınıflandırması göre;

Arama Kurtarma Teknisyeni Meslek Kodu “5419.07” olarak belirlenmiştir.

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