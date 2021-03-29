Arama Kurtarma Uzmanı Mesleği Nedir, Nasıl Olunur, Ne İş Yapar?

Meslek Kodu : 5419.09



Meslek Adı : Arama Kurtarma Uzmanı

Meslek Ana Grubu : Profesyonel Meslek Mensupları



Meslek Alt Ana Grubu : Hukuk, Sosyal Ve Kültür İle İlgili Profesyonel Meslek Mensupları



Meslek Grubu : Sosyal Ve Din İle İlgili Profesyonel Meslek Mensupları



Meslek Birim Grubu : Başka Yerde Sınıflandırılmamış Koruma Hizmetleri Veren Elemanlar



Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : Lisans

Meslek Tanımı :iş sağlığı ve güvenliği ile çevre koruma önlemlerini alarak, kalite prosedürleri çerçevesinde afet ve acil durum operasyonlarında, birden fazla ekibi olay komuta sistemleri standartlarına göre yönlendirerek olaya müdahale etme, arama ve kurtarma, koruma ve önleme uygulamaları ile mesleki gelişim faaliyetlerini yürütme bilgi ve becerilerine sahip nitelikli kişidir.



Görev ve İşlem Basamakları : Arama Kurtarma Uzmanı, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Arama Kurtarma Uzmanı Meslek Kodu Nedir?

SGK her farklı meslek için ayrı meslek kodu uygulamaktadır. Örneğin: Elektrik Ve Elektronik Malzemeleri Satış Elemanı mesleği için “5223.21” kod olarak kullanılır iken Elektrik Enerjisi Tevzi Ve Nakil Mühendisi mesleği için “2151.02” kod olarak kullanılmaktadır. Ülkemizde standart bir veri tabanı oluşturma ve SGK prim kayıplarının önüne geçilmesi gibi nedenlerle meslek kodu belirtme zorunluluğunu bulunmaktadır.

ISCO-08 Mesleklerin Uluslararası Standart Sınıflandırması göre;

Arama Kurtarma Uzmanı Meslek Kodu “5419.09” olarak belirlenmiştir.