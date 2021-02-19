Arama Kurtarma Uzmanı Meslek Kodu Nedir?

SGK her farklı meslek için ayrı meslek kodu uygulamaktadır. Örneğin: Halk Oyunları Oyuncusu (Balıkesir Yöresi Erkek Oyunları) mesleği için “2653.39” kod olarak kullanılır iken Erkek Giyim Modelisti/Erkek Giysi Tasarım Teknisyeni mesleği için “2163.12” kod olarak kullanılmaktadır. Ülkemizde standart bir veri tabanı oluşturma ve SGK prim kayıplarının önüne geçilmesi gibi nedenlerle meslek kodu belirtme zorunluluğunu bulunmaktadır.

ISCO-08 Mesleklerin Uluslararası Standart Sınıflandırması göre;

Arama Kurtarma Uzmanı Meslek Kodu “5419.09” olarak belirlenmiştir.

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