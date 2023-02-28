Aramayis Mardiyan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Aramayis Mardiyan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Aramayis Mardiyan adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Aramayis Mardiyan Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Aramayis Mardiyan 17 Eylül 2002 tarihinde doğmuştur. Ermenistan uyrukludur.Gerçek adı da Արամայիս Մարդիյան şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Aramayis Mardiyan Orta saha - Orta saha sağ mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Lernayin Artsakh Goris futbol takımında oynamaktadır. Lernayin Artsakh Goris takımına 1 Eylül 2019 tarihinde katılmıştır. Aramayis Mardiyan'nin Lernayin Artsakh Goris ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Aramayis Mardiyan Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Aramayis Mardiyan isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Aramayis Mardiyan Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Aramayis Mardiyan futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında Avan Academy

1 Eylül 2019 yılında L. Artsakh

Aramayis Mardiyan Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Aramayis Mardiyan şuan Lernayin Artsakh Goris takımında oynamakta ve 33 numaralı formayı giymektedir.

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