Aramco Çin petrokimya projesinden yüzde 9.0 hisse satın aldı

Suudi Arabistan'ın ulusal petrol ve doğalgaz şirketi Saudi Aramco, Çin'in Zhejiang eyaletindeki bir petro-kimya projesinden yüzde 9.0'luk hisse satın aldı.

Çin'in Zhoushan kentinde inşa edilmesi planlanan ve günlük 800 bin varil üretim kapasitesine sahip olması beklenen alanla ilgili imzalanan anlaşmanın yanında Saudi Aramco'nun ayrıca, Rongsheng Petrochemical, Juhua Group, ve Tongkun Group'la da ikinci bir anlaşma imzaladığı belirtildi. Şirketten yapılan açıklamada satın alımın miktarı belirtilmezken, Saudi Aramco'nun uzun vadede Asya'daki müşterilerine hizmet verebilmek adına söz konusu alanı petrol depolama tesisi olarak kullanacağı belirtildi.

Saudi Aramco, Zhejiang kentinde gelecek beş yıl içinde geniş ölçekli bir perakende ağı kurma amacıyla Zhejiang Enerji ile de üçüncü bir anlaşma imzaladı. Söz konusu perakende ağı projesinin üretilen rafine edilmiş ürünlerin saklanması için Zhejiang petrokimya projesiyle entegre edileceği vurgulandı.

Şirket, Çin merkezli projeler üzerinde imzaladığı Uzlaşı Belgeleri'nin (Memoranda of Understanding / MoUs) Zheijang bölgesindeki varlığını artırma çabaları kapsamında yapıldığını açıklarken, Saudi Aramco CEO'su Amin Nasser şu değerlendirmeyi yaptı:

"Anlaşmalar, Çin piyasasına olan bağlılığımızı göstermenin yanında Asya'daki ağımızın stratejik entegrasyonunu da güçlendirecek. Söz konusu anlaşmalar, Çin ve Zhejiang bölgesiyle olan ilişkilerimizi de geliştirerek gelecekte birçok olası işbirliğinin de önünü açacak."

DHA