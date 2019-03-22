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Aranan FETÖ şüphelisi, Malatya'da yakalandı

ANKARA'da FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, hakkında yakalama kararı çıkarılan Y.S., jandarma ekiplerince Malatya'nın Arapgir ilçesinde...

Aranan FETÖ şüphelisi, Malatya'da yakalandı

ANKARA'da FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, hakkında yakalama kararı çıkarılan Y.S., jandarma ekiplerince Malatya'nın Arapgir ilçesinde yakalandı.

Ankara'da yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etmek" suçlamasıyla hakkında yakalama kararı bulunan Y.S.'nin, Malatya'nın Arapgir ilçesinde saklandığı bilgisi üzerine jandarma ekipleri harekete geçti. Yukarıyenice Mahallesi'nde belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, Y.S.'yi yakalayıp, gözaltına aldı. Y.S., sorgulanmak üzere, İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.

DHA

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