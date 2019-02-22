Aranan hükümlü Kocaeli'de yakalandı

KOCAELİ (AA) - Hakkında çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, Kocaeli'de yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahsılar Büro Amirliği ekipleri, hakkında 27 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir hükümlünün Gölcük'te olduğu bilgisi üzerine harekete geçti.

Teknik ve fiziki takibin ardından ekipler, yerini belirledikleri M.D'yi (46) gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Kocaeli Adliyesi'ne sevk edilen hükümlü, cezaevine gönderildi.

Kaynak: AA