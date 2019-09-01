Aranan kişi Tekirdağ'da yakalandı
TEKİRDAĞ (AA) - Süleymanpaşa ilçesinde çeşitli suçlardan aranan kişi yakalandı.Alınan bilgiye göre, Aydoğdu Mahallesi'nde kontrollerini sürdüren polis ekipleri durumundan şüphelendikleri E.Ö'yü durdurdu. Şüpheli'nin GBT sorgusunu gerçekleştiren ekipler çeşitli suçlardan aranması olduğunu...
TEKİRDAĞ (AA) - Süleymanpaşa ilçesinde çeşitli suçlardan aranan kişi yakalandı.
Alınan bilgiye göre, Aydoğdu Mahallesi'nde kontrollerini sürdüren polis ekipleri durumundan şüphelendikleri E.Ö'yü durdurdu.
Şüpheli'nin GBT sorgusunu gerçekleştiren ekipler çeşitli suçlardan aranması olduğunu tespit etti.
Gözaltına alınan zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA
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