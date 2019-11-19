Aranması bulunan zanlı Bozüyük'te yakalandı
BİLECİK (AA) - Bilecik'in Bozüyük ilçesinde, çeşitli suçlardan aranması bulunan şüpheli tutuklandı. Alınan bilgiye göre, vatandaşların ihbarını değerlendiren İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, ilçedeki bir şüpheliyi takibe aldı.Şüphelinin, farklı illerde işlediği...
BİLECİK (AA) - Bilecik'in Bozüyük ilçesinde, çeşitli suçlardan aranması bulunan şüpheli tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, vatandaşların ihbarını değerlendiren İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, ilçedeki bir şüpheliyi takibe aldı.
Şüphelinin, farklı illerde işlediği 8 ayrı suçtan aranan Veli K. olduğunu belirleyen ekipler, zanlıyı 4 Eylül Mahallesi'nde yakaladı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı tutuklandı.
Kaynak: AA
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