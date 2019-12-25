Arap Birliği'nden Türkiye ile ilgili küstah sözler

Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmed Ebu Gayt, Orta Doğu ve Türkiye'ye ilişkin tepki çeken açıklamalarda bulundu. Gayt'ın, Türkiye ile ilgili yaptığı açıklamada kullandığı ifadeler uluslararası kamuoyunda da tartışmaya yol açtı.

Emirlik'in Stratejik Çalışmalar ve Araştırma Merkezi'nde bir sempozyumda konuşan Ebu Gayt, Türkiye ve İran'ın bölgede artan nüfuzundan dolayı endişe duyduğunu söyledi. Aralık ayının ortasında da İran ve Türkiye'yi Arap ülkelerinin işlerine karışmakla eleştiren bir dönem Mısır'ın Dışişleri Bakanı olarak da görev yapan Ebu Gayt, Türkiye'ye yönelik hazımsızlığını dile getirdi.

ARAP BİRLİĞİ GENEL SEKRETERİ GAYT'IN SÖZLERİ İSRAİL BASINI TARAFINDAN BİLE ELEŞTİRDİ

İsrail basını Osmanlı ve Pers devletlerinin Orta Doğu'da geçmişte de söz sahibi olduğunu söyleyerek Arap Birliği Genel Sekreteri'nin sözlerinin hatalı olduğunu vurguladı. İsrail'in çok okunan gazetelerinden Jerusalem Post, "Pers ve Osmanlı İmparatorluğu, tarihte bölgeyi domine etmişlerdir. Dolayısıyla Türkiye ve İran'ın Suriye ve Irak üzerinde etkisi olması bir anomali değil" şeklinde gelişmeyi değerlendirdi.

ARAP BİRLİĞİ, BARIŞ PINARI'NA DA KARŞIYDI

Arap Birliği, Türkiye'nin terör koridorunu yok etmek amacıyla başlattığı Barış Pınarı Harekatı'na "operasyon kabul edilemez" diyerek tepki göstermişti.