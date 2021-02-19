Arap Dili Ve Edebiyatı Öğretim Üyesi Meslek Kodu Nedir?
Arap Dili Ve Edebiyatı Öğretim Üyesi Meslek Kodu ile Çağdaş Yunan Dili Ve Edebiyatı Öğretim Üyesi, Hasta Bakımevi Müdürü, Cevher Hazırlama Mühendisi vb mesleklerinin ISCO-08 Mesleklerin Uluslararası Standart Sınıflandırmasına göre oluşturulmuş meslek kodlarının sıralı tam listesine haberimizden ulaşabilirsiniz.
SGK her farklı meslek için ayrı meslek kodu uygulamaktadır. Örneğin: Halk Oyunları Oyuncusu (Balıkesir Yöresi Karma Oyunları) mesleği için “2653.41” kod olarak kullanılır iken Fast Food Hazırlayıcısı-Hamburger, Tost, Sandviç Vb. mesleği için “9411.01” kod olarak kullanılmaktadır. Ülkemizde standart bir veri tabanı oluşturma ve SGK prim kayıplarının önüne geçilmesi gibi nedenlerle meslek kodu belirtme zorunluluğunu bulunmaktadır.
ISCO-08 Mesleklerin Uluslararası Standart Sınıflandırması göre;
Arap Dili Ve Edebiyatı Öğretim Üyesi Meslek Kodu “2310.07” olarak belirlenmiştir.
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