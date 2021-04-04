Arap dünyası ve ABD'den yolsuzlukla suçlanan Kral Abdullah'a destek

Ürdün eski veliaht prensi Hamza bin Hüseyin, ev hapsinde. Hüseyin, ev hapsine alındığını yayınladığı bir video ile açıkladı. Eski veliaht prens, aynı zamanda yönetimi de yolsuzluk ve beceriksizlikle suçladı. Ürdün'de güvenlik gerekçesiyle üst düzey kişilere yönelik gözaltı uygulamaları gerçekleştirildi. Bu isimlerden biri de Kral Abdullah'ın üvey kardeşi Hamza bin Hüseyin oldu. Hüseyin'in avukatının, olayın ardından BBC'ye bir video kaydı göndermesiyle olay dünya basınında yankı buldu.

"KOMPLO KURBANIYIM"

Yaptığı açıklamada masum olduğunu herhangi bir suç işlemediğini belirten Prens Hamza, kendisine yönelik bir komplonun içine düştüğünü belirtti. Prens Hamza, "Bu sabah Ürdün Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanı beni ziyaret etti ve bana dışarı çıkmama, insanlarla iletişim kurmama veya onlarla görüşmeme izin verilmeyeceğini bildirdi. Gerekçe olarak da bulunduğum toplantılarda veya yaptığım sosyal medya ilişkili ziyaretlerde hükümete veya Kral'a yönelik eleştiriler olması gösterildi." dedi.

"HALKIN YÖNETİME GÜVENİ KALMADI"

Yayınladığı videoda yönetime yönelik eleştiri yapan Hamza bin Hüseyin, yönetimde bozulma ve yolsuzluk olduğunun altını çizdi. Halkın kurumlara olan güveninin sarsıldığını da ifade eden Hüseyin, "Son 15-20 yıldır yönetim yapımıza hakim olan ve daha da kötüye giden yetersizliğin sorumlusu ben değilim." ifadelerinde bulundu.

"TUTUKLANMADAN KONUŞAMIYORUZ!"

Konuşmasında fikir özgürlüğü hakkında açıklamalarda bulunan Hüseyin, "Zorbalığa maruz kalmadan, tutuklanmadan, taciz edilmeden ve tehdit edilmeden konuşulamayacak veya bir şey hakkında fikir beyan edilmeyecek bir noktaya gelindi." ifadelerini kullandı. Öte yandan Ürdün resmi ajansı PETRA tarafından, Prens Hamza'nın gözaltına alındığı ya da ev hapsinde tutulduğu iddiası yalanlanmıştı.

ARAP DÜNYASI VE ABD'DEN DESTEK

Yaşanan gelişmelerin ardından Arap dünyasından Ürdün'e destek mesajları geldi. Filistin, Mısır, Irak, Kuveyt, Bahreyn, Lübnan, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) ve Körfez İşbirliği Konseyi (KİK), alınan tüm kararlarda Ürdün'ü desteklediklerini açıkladı.

ABD kanadından ise yazılı bir açıklama geldi. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price açıklamasında, "Ürdün'deki gelişmeleri yakından izliyoruz ve Ürdünlü yetkililerle temas halindeyiz. Kral Abdullah ABD'nin kilit bir ortağıdır ve tam desteğimize sahiptir." ifadelerini kullandı.