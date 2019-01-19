Arap Ekonomi ve Sosyal Kalkınma Zirvesi pazar Beyrut’da günü toplanıyor

Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta pazar günü yapılacak olan Arap Ekonomi ve Sosyal Kalkınma Zirvesine bazı Arap ülkeleri katılmıyor. Zirvede Suriye'nin geleceği ve İran'ın bölgedeki etkisi, Yemen ve İran'daki savaşın ele alınacağı belirtildi.

Lübnan'ın Başkenti Beyrut'ta yarın başlayacak olan Arap Ekonomi ve Sosyal Kalkınma zirvesine daha önce katılacaklarını söyleyen bazı devlet başkanları zirveye katılmaktan vaz geçtiklerini söyledi.

Katar ve Kuveyt'in zirveye katılmayacakları, Mısır'ın ise zirveye başbakanlık seviyesinde katılacağı kaydedildi. Filistin Devlet Başkanı Abbas ise o tarihte New York'ta olacağını söyledi.

Zirveye katılmama kararı alan Arap ülkelerinin, İran'ın Lübnan'daki müttefiki Hizbullah ve Suriye hükumetini destekleyenlere bir mesaj olarak algılandığı kaydedildi.

Beyrut'taki Arap zirvesinden önce Arap Birliğin Dışişleri Bakanları toplantısında, İran'ın müttefikleri, bu zirvenin 2011 yılında, halkına yaptığı kötü muamele sebebiyle Arap Birliği'nden çıkarılan Suriye Devlet Başkanı Beşar Esat'ın Birliğe yeniden katılmasını sağlamak için oylama yapılmasını istedi.

Arap Birliği Genel Sekreter Yardımcısı Husam Zeki, "Birliğin Mart ayında Tunus'ta yapmayı planladığı zirveye, Suriye'nin davet edilmediği Lübnan Zirvesinde "Şam'ın davet edilmesinin tartışılması planlanmadı" dedi.

Arap Ligi 2011'de, hükumet karşıtı yapılan gösterileri büyük bir şiddet kullanarak bastırarak için savaşa yol açtığı için Suriye'ye Arap Birliği'den çıkarmış, bazı Arap ülkeleri büyükelçilerini geri çekmişti.

Geçen yıl Sudan Devlet Başkanı Ömer El-Beşir, krizin başlamasından sonra Şam'ı ziyaret eden ilk Arap Birliği'nin lideri oldu. Sonraki haftalarda, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn Şam'da Büyükelçilik açtı.

Şam'la ilişkilerini kesmeyen Irak Suriye'nin Arap Birliği'ne yeniden katılmasını destekliyor.

Suriye'de rejim karşıtlarını destekleyen Katar, Suriye'nin Arap Birliği'nden çıkarılmasının sebeplerinin halen devam ettiğini ileri sürerek Şam'ın Arap Birliği'ne kabul edilmesine itiraz ediyor.

Suudi Arabistan müttefiki olduğu, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahrey'nin yaptığı gibi hareket etmeyi planladığı iddiasını yalanladı.

Suriye ile diplomatik ilişkileri geliştirmeye çalışan Mısır, Suriye'nin BM siyasi sürecinden siyasi meselelerini çözmeden Arap Birliği'ne alınmasına karşı çıkıyor.

ABD, Esat'ın durumunu güçlendiren herhangi bir hareketin İran'ın bölgedeki nüfuzunu artıracağı anlamına geldiğini söyledi. Muhalifleri, BM'nin istediği şekilde Esat'ın bazı yetkilerinden vaz geçmesi gerektiğini savunuyor.

Lübnan, Arap Ekonomik ve Kalkınma Zirvesi'ni Suriye'nin Arap Birliği'ne yenide alınması için bir fırsat olarak gördü. Lübnan Dışişleri Bakanı Gebran Bassil cuma günü Arap ülkeleri Dışişleri Bakanları toplantısında, Suriye'nin Birliğe yeniden kabul edilmesi için Arap Birliği'ne seslendi ve "Arap ülkesini bu forumun dışında tutmak tarihi bir utançtır" dedi.

Gebran Bassil konuşmasını şöyle sürdürdü "Suriye'nin bu konferansta olmaması büyük bir kayıp. Suriye'yi terörizmin kollarına atmaktansa onu kollarımıza almalıyız. Onu Birliğe almak için izin beklememeliyiz Dış emirlerle onun üyeliğini askıya almamz tarihi bir hata olur."

Arap Ekonomi ve Sosyal Kalkınma Zirvesinin organizatörleri AESD, 7 Arap ülke liderinin ilk defa bu zirveye katılacağını, daha önce zirveye katılacaklarını açıklayan Somali ve Moritanya liderlerinin zirveye katılmayacağını söyledi.

Zirvede, Suriye ve Yemen'deki savaş, İsrail'in BM Güvenlik Konseyi'ndeki rolünün görüşüleceği belirtildi.

Kaynak: İHA