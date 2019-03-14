'Arap Emrah' grubundan 17 kişi tutuklandı

ARAP Emrah" lakabıyla bilinen suç örgütü lideri Emrah Sever grubuna yönelik operasyonda gözaltına alınan 17 kişi tutuklandı.

İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 7 Mart'ta "Arap Emrah" lakabıyla bilinen suç örgütü lideri Emrah Sever grubuna yönelik yaptığı operasyonda 23 kişiyi gözaltına almıştı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 9 tabanca, 1 kaleşnikof görünümlü havalı tüfek, 86 senet ve 18 çek ile çok sayıda mermi ele geçirilmişti. Sever'in de aralarında bulunduğu şüpheliler sabah saatlerinde Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edilmişti. "Arap Emrah" lakabıyla bilinen Emrah Sever'in de aralarında bulunduğu 17 kişi akşam saatlerinde tutuklanırken, 5'i adli kontrol şartıyla olmak üzere toplam 6 kişi ise serbest bırakıldı.

DHA