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'Arap Emrah' tutuklandı

ARAP Emrah" lakabıyla bilinen suç örgütü lideri Emrah Sever çıkartıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

'Arap Emrah' tutuklandı

ARAP Emrah" lakabıyla bilinen suç örgütü lideri Emrah Sever çıkartıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

'Arap Emrah" lakabıyla bilinen suç örgütü lideri Emrah Sever, Sultangazi'de bir gecekonduya Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı operasyonda yakalanarak gözaltına alınmıştı. Sever, emniyetteki işlemlerinin ardından sabah saatlerinde sevk edildiği adliyeye çıkartıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

DHA

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