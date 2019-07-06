Arap turistler akın akın Tomara Şelalesine geliyor

Son yıllarda Doğu Karadeniz turizmine önemli bir ivme kazandıran Arap turistler Gümüşhane'nin Şiran ilçesi sınırlarında bulunan Tomara Şelalesi Tabiat Parkı'na akın ediyor.

Türkiye'de dağdan çıkan 40 ayrı kaynağın dökülmesi sonucu oluşan ender şelalelerden birisi olan efsaneleriyle ünlü Tomara Şelalesi Tabiat Parkı, işletmeci Baki Kara'nın girişimlerinin ardından Arap turistlerin yeni mekanlarından birisi oldu.

Gümüşhane'de sıklıkla Zigana Dağı'nın eteklerinde yer alan Limni Gölü Tabiat Parkı, Torul Kalesi Cam Seyir Terası ve Karaca Mağarası'nı ziyaret eden Arap turistler rotalarına Tomara Şelalesi Tabiat Parkı'nı da ekledi.

Buz gibi akan süt rengindeki köpük köpük sularıyla görenleri mest eden, suyun muhteşem seramonisini izlemek ve dinlemek isteyenleri ağırlayan tabiat parkında son yıllarda hem Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü hem de işletmeci Baki Kara tarafından yapılan yatırımlarla doğal güzelliği korunarak 5 yıldızlı tesisleşme sağlanmış, şelalenin karşısına cam seyir terası yapılmıştı.

Geçtiğimiz yıl 175 bin kişinin ziyaret ettiği ve bu yıl 250 bin ziyaretçi hedefin konulduğu tabiat parkının işletmecisi Baki Kara, Seydibaba köyü sınırlarında dağın içerisindeki 40 ayrı gözeden 15 metrelik mesafeden dökülen Tomara Şelalesi Tabiat Parkının buz gibi akan süt rengindeki köpük köpük sularıyla, suyun muhteşem seramonisini izlemek ve dinlemek isteyenlerin akın ettiği, muhteşem görüntüsü, gizemli hikayeleri ve gür sesi ile bilinen bir yer olduğunu söyledi.

Gümüşhane il merkezine 109, Şiran ilçe merkezine 20 kilometre uzaklıkta bulunan ve yörede "Kırk Gözeler" adıyla bilinen Tomara Şelalesinin suyunun kesildiği ve kuruduğu da görülmediğini kaydeden Kara, geçtiğimiz yıllarda yolu sıcak asfaltla kaplanan, kamu ve özel sektör yatırımlarıyla beş yıldızlı tesislere kavuşan Tomara Şelalesi Tabiat Parkında ayrıca tam şelalenin karşısında bulunan cam seyir terasının da ziyaretçiler tarafından ilgi çektiğini belirtti.

Tomara Şelalesi Tabiat Parkı işletmeciliği olarak geçtiğimiz aylarda içerisinde Trabzon ve civarındaki tur firmalarını ziyaret ettiklerini dile getiren Kara, "Bunun sonucunda özellikle Arap turistleri taşıyan tur firmalarıyla anlaşma sağladık. Bu anlaşmalar doğrultusunda ilk etapta yaklaşık 15 gündür Kuveytli misafirlerimiz yoğun bir şekilde tabiat parkımıza geliyorlar. Bu sayı her geçen gün artıyor. Bu yıl ki 250 bin turist hedefimizin rakamın yakalanmasında da bu turistlerin katkısı olacağını düşünüyoruz" dedi.

Özellikle Kuveytli ziyaretçilerin tabiat parkımızdan memnun kaldığını gözlemlediklerini kaydeden Kara, "Gelen hemen her Arap kafilesiyle bizzat işletmeci olarak konuşuyor, onları İngilizce olarak bölgemiz ve yöremizle ilgili bilgilendirme yapıyoruz. Çok ciddi ve güzel sonuçlar elde ediyoruz" diye konuştu.

Arap turistlerin bu bölgede keşfedilmemiş bakir bir bölge olduğunu ifade ettiklerini belirten Kara, "Gelen turist sayısının arkadaş gruplarında da yapacakları duyurularla artacağını ifade ediyorlar. Bu bizleri işletmeci olarak memnun ve mutlu ediyor. İnşallah 250 bin ziyaretçi hedefimizi yakalayacağız" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA