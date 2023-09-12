Arap turistler ülkelerine dönünce turizm sektörü düşüşe geçti

Trabzon'un tarihi ve turistik yerleri bugünlerde özellikle Arap turistlerin okulların açılması ile ülkelerine geri dönüşüyle birlikte en tenha günleri yaşıyor.

İhlas Haber Ajansı
İHA Ajans Haberi
YAYINLAMA
Google News
Arap turistler ülkelerine dönünce turizm sektörü düşüşe geçti

Trabzon'un tarihi ve turistik yerleri bugünlerde özellikle Arap turistlerin okulların açılması ile ülkelerine geri dönüşüyle birlikte en tenha günleri yaşıyor.

Yaklaşık 3 yıl süren restorasyon ve çevre düzenleme çalışmalarının ardından 28 Temmuz 2020'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından telekonferans yöntemiyle açılışı yapılan Ortahisar Ayasofya Camii bugünlerde sakin. Turizm işiyle uğraşan Ali Çalık, bir ay öncesine kadar turizm yerleri dolup taştığını şimdi ise pek gelen olmadığını söyledi. Çalık "Bir ay önce Ayasofya Camii, Uzungöl, Ayder Yaylası tıklım tıklımdı. Eylül ayının girmesi okulların Körfez ülkelerinde açılması nedeniyle işlerimiz onda bir oranında düştü. Daha önce arabalarımızı park edecek yeri bulamazdık. Şu anda böyle bir şey yok, şu anda buralara sayılı kişiler geliyor. Arabamla şu an 3 kişi getirdim. Temmuz ortaları olsaydı bu sayı daha fazla olacaktı. Şu an sezon bitti gibi. Eylül ayının sonu biter Eylül sonrasında ise emekliler gelir, onlar da çok az olur. Gelenler ağırlıklı olarak Suudi Arabistanlı turistler oluşturuyor. Bu sene geçen seneye göre daha durgun geçti. Artık Arap turistler diğer ülkeleri daha cazip görmeye başladı. Örneğin Bosna bizim iklime benzediği için oraları da görmek istiyorlar. Seneye yine gelecekler ama bu gelişler zamanla azalacak diye düşünüyorum" dedi.

Bu sene erken bitti

Turizmci Arif Akyazı ise sezonun bu sene erken bittiğini ifade ederek "Yedi yıldır turizmle uğraşıyorum. Turizm sezonu Mayıs ayının 15'inden sonra başlar Ağustos 25'inden sonra yavaşlar. Şu an 10'da 1 oranında düştü, diyebiliriz. Turizm sezonu bu sene iyi oldu ancak Eylül ayı 15'inden sonra da tamamen kesilecek diyebiliriz. Şu an Suudi Arabistanlı turistler kesildi sadece Ayasofya Camii değil, Uzungöl, Ayder oralarda da yok. Daha önce burası tur aracından geçilmezdi 250-300 araç gelirdi şimdi ise 15 aracı geçmiyor. Şu an gelenler yerli turistler eski şatafatlı günler bitti" diye konuştu.

Arap turistler ülkelerine dönünce turizm sektörü düşüşe geçti

Arap turistler ülkelerine dönünce turizm sektörü düşüşe geçti

Arap turistler ülkelerine dönünce turizm sektörü düşüşe geçti

Arap turistler ülkelerine dönünce turizm sektörü düşüşe geçti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
İngiltere’de Kemer tanıtımı için 7.3 milyon kişiye ulaşıldı
İngiltere’de Kemer tanıtımı için 7.3 milyon kişiye ulaşıldı
GSO-MEM, bölge sanayisinin çözüm merkezi olarak hizmet veriyor
GSO-MEM, bölge sanayisinin çözüm merkezi olarak hizmet veriyor
Vali Çiftçi’den sorunların çözümüne istişare, ortak akıl ve güç birliği vurgusu
Vali Çiftçi’den sorunların çözümüne istişare, ortak akıl ve güç birliği vurgusu
Martı, 2022’de 1600 ton karbon salımını önledi
Martı, 2022’de 1600 ton karbon salımını önledi
Son Haberler
Bu yıl da kitaplar devletten, çanta ve kırtasiyeler Onikişubat Belediyesi’nden
Bu yıl da kitaplar devletten, çanta ve kırtasiyeler Onikişubat Belediyesi’nden
Öztürk, “Tarım ve Hayvancılık Fuarı önümüzdeki yıllarda büyüyerek devam edecek”
Öztürk, “Tarım ve Hayvancılık Fuarı önümüzdeki yıllarda büyüyerek devam edecek”
Şehitkamil’deki kuaförlük kursuna yoğun ilgi
Şehitkamil’deki kuaförlük kursuna yoğun ilgi
Çocuklara özel basketbol kampı düzenlendi
Çocuklara özel basketbol kampı düzenlendi
Çameli’nin tescilli ürünleri Başkentte görücüye çıktı
Çameli’nin tescilli ürünleri Başkentte görücüye çıktı
Aydın’da teşkilatlanan ASKON üyeleri bir araya geldi
Aydın’da teşkilatlanan ASKON üyeleri bir araya geldi
Çok Okunanlar
Meteoroloji'den üç ile uyarı geldi! 12 Eylül Salı tüm ülke geneli hava durumu ve sıcaklıklar nasıl olacak?
Meteoroloji'den üç ile uyarı geldi! 12 Eylül Salı tüm ülke geneli hava durumu ve sıcaklıklar nasıl olacak?
Piyasalarda son durum ne? 12 Eylül Altın Dolar Euro güncel fiyatları ne kadar?
Piyasalarda son durum ne? 12 Eylül Altın Dolar Euro güncel fiyatları ne kadar?
Tam bir rezalet! Bu nasıl bir düğün, ? Gelin damadın boynuna tasma taktı çeke çeke götürdü
Tam bir rezalet! Bu nasıl bir düğün, ? Gelin damadın boynuna tasma taktı çeke çeke götürdü
Libya'yı vuran Daniel Fırtınası'nda can kaybı artıyor, sellerde 2 bin kişinin öldüğünden endişe ediliyor
Libya'yı vuran Daniel Fırtınası'nda can kaybı artıyor, sellerde 2 bin kişinin öldüğünden endişe ediliyor
Dünya yıldızlarının faturası ağır; cari açığın yüzde 3’ü transfere harcandı
Dünya yıldızlarının faturası ağır; cari açığın yüzde 3’ü transfere harcandı
Perakende satış hacmi yıllık yüzde 31,0 arttı
Perakende satış hacmi yıllık yüzde 31,0 arttı
Yorumlananlar
Angela Berzeg eşini bulan kişiye 1 milyon TL ödül verecek!
Angela Berzeg eşini bulan kişiye 1 milyon TL ödül verecek!
ŞOK Market'ten büyük indirim kampanyası! 25 TL alışveriş üstü indirimli ürün Kataloğunu yayınladı
ŞOK Market'ten büyük indirim kampanyası! 25 TL alışveriş üstü indirimli ürün Kataloğunu yayınladı
TSK'ya dil uzatan CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'ya soruşturma!
TSK'ya dil uzatan CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'ya soruşturma!